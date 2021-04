L’agent d’Erling Haaland étudie plusieurs options pour l’avenir de l’attaquant

Alors qu’il devrait quitter le Borussia Dortmund en fin de saison, Erling Haaland risque d’être la grande attraction du prochain mercato. L’agent du buteur norvégien, Mino Raiola étudie actuellement toutes les options pour son joueur. Et ils seraient huit, à pouvoir attirer la nouvelle star du football lors de la prochaine intersaison.

Préférence pour l’Angleterre ?

Raiola ne fermerait pas la porte au club de la capitale française alors que l’avenir de Kylian Mbappé serait incertain. En cas de départ de Messi, le Barça deviendrait également une option crédible pour le joueur. Mais en Espagne, ce serait le Real qui serait le mieux placé. Reste qu’Haaland aurait une attirance pour l’Angleterre. Et dans l’esprit du joueur et son agent, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool seraient des options envisagées.