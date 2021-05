Le PSG fait de Faivre une piste sérieuse, mais le joueur a-t-il vraiment les épaules pour apporter quelque chose ?

Les dirigeants du PSG ont bien besoin de se renforcer au milieu de terrain pour la saison prochaine. Il faut des joueurs de talent dans ce secteur de jeu, ils ont beaucoup trop manqué cette saison. Depuis quelques jours, le nom de Romain Faivre ne cesse de circuler et un contact aurait bien été pris.

Suffisamment ambitieux ?

Le joueur est sur les tablettes de Leonardo et tout semble enclenché pour un transfert. Mais est-ce vraiment le profil dont le PSG a besoin ? Paris doit encore franchir un cap la saison prochaine et on ne sait pas vraiment si Faivre a les épaules pour accompagner le PSG dans cette mission.