Leonardo s’intéresse à Thiago Alcantara, mais les deux clubs entretiennent des relations compliquées.

Les relations entre les dirigeants du PSG et ceux du Bayern Munich sont loin d’être cordiales. Les deux clubs ne s’apprécient guère et la formation allemande ne manque jamais une occasion de taper sur les Franciliens. Néanmoins, le PSG serait intéressé par Thiago Alcantara pour la saison prochaine.

Pas facile avec le Bayern

Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et la presse allemande évoque une offre du PSG de 30 millions d’euros. Est-ce une vraie offre alors qu’elle a peu de chances d’aboutir et que le joueur a d’autres contacts en Angleterre ? Il ne serait pas surprenant que Leonardo apprécie son profil, mais le Bayern ne fera rien pour l’aider…