Le PSG envisagerait effectivement de se rapprocher de Griezmann pour la saison prochaine.

Antoine Griezmann est loin d’être à son meilleur niveau en ce moment et nombreux sont eux qui pensent qu’il va devoir changer de club pour pouvoir totalement se relancer. Il pourrait en effet être poussé vers la sortie dans les mois à venir et le PSG sera très attentif.

Qu’en pense Griezmann ?

Les dirigeants parisiens savent très bien qu’ils ne pourront sans doute pas garder à la fois Mbappé et Neymar qui n’auront plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison. Griezmann est donc un candidat crédible pour le remplacer, mais le champion du monde a-t-il envie de revêtir un maillot du PSG ?