Même si on parle de beaucoup de clubs pour Haaland, le PSG a une vraie chance de faire signer l’attaquant norvégien.

Haaland et son agent font le tour des prétendants en Europe puisque le joueur aurait la possibilité d’être sur le marché des transferts cet été. Paris regarde tout cela de loin, mais Mino Raïola qui conseille le joueur sait très bien que c’est le PSG qui pourrait avoir les moyens de faire la meilleure offre.

Les trois réunis ?

Raïola entretient de très bonnes relations avec Leonardo et l’agent italien sait que Paris peut offrir près de 18 millions d’euros par an à son joueur alors que les autres clubs sont frappés de plein fouet par la crise. Paris a un coup à jouer, mais cela est-il possible en gardant à la fois Neymar et Mbappé ?