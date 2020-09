Leonardo veut trouver une solution pour Julian Draxler, mais Tuchel n’est pas vraiment sur la même longueur d’onde.

Leonardo souhaite absolument trouver une solution pour Julian Draxler lors de ce marché des transferts. Il veut pousser le milieu de terrain allemand vers la sortie, car il vise d’autres renforts dans ce secteur de jeu. Mais le joueur ne semble pas prêt à faire des efforts pour son départ.

Tuchel n’est pas d’accord

Leonardo a pourtant trouvé une offre avec le Bayer Leverkusen, mais ce transfert est pour le moment bloqué notamment parce Thomas Tuchel ne souhaiterait pas lui non plus voir son joueur partir. Encore une marque de désaccord entre Leonardo et l’entraîneur du PSG…