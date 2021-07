Le PSG a du mal à avancer dans les négociations pour le transfert de Kean et pourrait se tourner vers une autre option de premier ordre.

Le PSG peine à trouver un accord pour conserver Moïse Kean la saison prochaine. Le joueur appartient toujours à Everton qui demande 40 millions d’euros pour ce transfert alors que Leonardo voulait un prêt avec option d’achat. Paris cherche donc des solutions de replis qui pourraient coûter moins cher.

Moins cher que Kean ?

C’est le cas de Lorenzo Insigne qui présente l’avantage de n’avoir plus qu’un an de contrat avec Naples. Le récent champion d’Europe pourrait bouger cet été et la fin proche de son contrat pourrait lui permettre d’avoir un bon de sortie pour une somme raisonnable. Une belle opportunité ?