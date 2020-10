Si tout se passe bien, Leonardo devrait parvenir à trouver un accord avec Neymar pour une prolongation.

Leonardo fait actuellement tout son possible pour convaincre Neymar de prolonger. Il aimerait également en faire de même avec Mbappé, mais sait que ce ne sera pas simple. Si Neymar prolonge, ce serait un signal fort envoyé au champion du monde français.

En bonne voie

Et tout le monde à Paris a bon espoir de voir Neymar prolonger son contrat au PSG avant la fin de l’année civile. Le joueur est actuellement lié jusqu’en 2022 et il est urgent de trouver un accord pour ne pas se retrouver sous pression en juin prochain quand il n’aura plus qu’un an de contrat.