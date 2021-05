Si le PSG doit craindre un club au sujet de l’avenir de Mbappé, c’est bien Manchester City. Et cela semble être la seule menace crédible.

Mbappé a toutes les chances de prolonger son contrat avec le PSG notamment parce que, compte tenu de la crise, personne n’a les moyens de payer à la fois un gros transfert pour lui et d’assumer son salaire qui pourrait dépasser les 30 millions d’euros. En fait, une seule menace persiste.

Une vraie menace

Et cette menace se nomme Manchester City. Le club anglais est le seul à avoir les moyens de boucler une telle opération. Et Mbappé pourrait être séduit à l’idée de travailler sous les ordres d’un entraîneur comme Pep Guardiola. City est une vraie menace, mais le plus probable reste de voir le joueur prolonger.