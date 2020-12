Le PSG veut pousser Draxler vers la sortie en janvier et peut compter sur la pression que représente l’Euro.

Le PSG espère trouver une solution pour Julian Draxler lors du mercato de janvier. Mais pas simple de convaincre le joueur de faire ses valises alors qu’il sera libre six mois plus tard et qu’il pourra donc sans doute obtenir des offres financières nettement plus élevées.

L’Euro peut jouer un rôle

Mais la chance du PSG est que l’Euro se disputera l’été prochain. Si Draxler veut avoir une chance de faire partie de la sélection allemande, il va devoir retrouver un temps de jeu nettement plus important. Une pression qui pourrait rendre service à Paris si le joueur est motivé par cette échéance.