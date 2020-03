Le PSG cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et une piste commencerait à se détacher.

Tout porte à croire que Tuchel ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, mais la véritable question qui se pose est de savoir qui va s’asseoir sur le banc de touche pour le remplacer. Plusieurs pistes sont bien suivies par Leonardo, mais une d’entre elles commence à prendre de l’épaisseur.

Déjà des contacts ?

Mauricio Pochettino est libre de tout engagement depuis son départ de Tottenham et à la recherche d’un nouveau challenge pour la saison prochaine. Son passé d’ancien joueur du PSG fait de lui un candidat plus que crédible et des contacts auraient déjà été activés en ce sens.