Le PSG s’intéresse à Cristiano Ronaldo et la Juventus a bien besoin de faire des économies et donc de se débarrasser de son salaire.

La Juventus vient de vivre une saison très difficile qui a failli laisser le club aux portes de la Ligue des champions. La Juve a besoin de se renouveler la saison prochaine et donc de faire un marché des transferts ambitieux, mais elle est un peu bloquée par Cristiano Ronaldo. Ce dernier touche plus de 30 millions par an et plombe les finances du club.

Une offre bienvenue ?

Pour avoir les moyens de se renforcer, la Juventus est contrainte de lui ouvrir la porte pour un départ et c’est pour cela qu’une offre du PSG pourrait bien être impossible à refuser pour les dirigeants turinois. Le PSG pourrait offrir à CR7 un contrat de deux saisons avec un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde au Qatar.