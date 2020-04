La presse espagnole continue de pousser Griezmann vers la PSG et cela pourrait être une belle opportunité pour Leonardo.

La presse espagnole ne cesse de parler du PSG pour Antoine Griezmann. Il est vrai que le champion du monde pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain marché des transferts notamment parce qu’il ne parvient toujours pas à s’intégrer dans l’effectif de la formation espagnol.

Un trio en or

Les journaux parlent d’un transfert à 100 millions d’euros et cela pourrait bien être une opportunité en or pour Leonardo. Si Icardi ne reste pas, le directeur sportif brésilien pourrait installer Mbappé en pointe, soutenu par Neymar et Griezmann. Cela aurait de la gueule…