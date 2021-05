Le PSG aimerait récupérer Wijnaldum à la fin de son contrat, mais Leonardo va devoir se méfier de la concurrence.

Le PSG s’intéresse depuis maintenant plusieurs mois à des joueurs en fin de contrat qui représentent un investissement qui pourrait être intéressant. C’est notamment le cas de Wijnaldum qui est en fin de bail à la fin du mois de juin et qui va donc certainement quitter Liverpool.

Le PSG en avance ?

Leonardo apprécie le profil du joueur, mais le directeur sportif brésilien sait bien qu’il n’est pas le seul sur le coup. La menace de l’AS Roma est de plus en plus vive, mais le PSG serait le seul club à pouvoir répondre aux exigences financières du joueur qui voudrait près de 4 millions d’euros par an.