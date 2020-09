Le PSG se serait penché sur la situation de Depay pour la saison, mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Selon la presse, les dirigeants du PSG auraient pris des renseignements sur la situation de Memphis Depay. Il est vrai que l’attaquant de Lyon est dans une situation favorable puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat et qu’il serait prêt à passer à un autre club plus ambitieux.

Pas une doublure ?

Mais est-ce pour autant une bonne idée pour le PSG ? Depay est un homme de caractère qui n’acceptera sans doute pas d’être une simple doublure alors que c’est pourtant sans doute le rôle qui l’attend s’il signe à Paris. Il pourrait donc bien faire des étincelles dans le vestiaire.