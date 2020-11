Certains commencent à évoquer le fait que Neymar puisse aller au bout de son contrat sans prolonger.

On parle beaucoup en ce moment de la possible prolongation du contrat de Neymar. Il est vrai que le Brésilien est lié jusqu’en 2022 et que c’est le bon moment d’évoquer la suite. Leonardo devrait tout mettre en œuvre pour le convaincre de prolonger, mais ce n’est pas gagné.

Partir libre

Certains, en Espagne, commencent à évoquer la possibilité que le joueur aille jusqu’au bout de son contrat avec le PSG pour ensuite partir sans la moindre indemnité de transfert en juin 2022. C’est une possibilité, mais on imagine mal à quel point la situation pourrait se tendre au fil des mois.