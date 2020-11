Si Paris va vraiment au bout de son idée en offrant 20 millions par an à Ramos, ce serait une folie.

Si on en croit la presse espagnole, le PSG serait bien sur les rangs pour tenter de faire signer Sergio Ramos à la fin de son contrat au mois de juin prochain. On parle d’un salaire qui pourrait atteindre les 20 millions par an. Ce serait une folie totale. Paris doit surveiller ses dépenses désormais.

Une rumeur ?

Mettre une telle part de la masse salariale sur un défenseur qui aura alors 35 ans serait une folie pure. Cette rumeur sert sans doute les intérêts du joueur dans sa négociation pour une prolongation de contrat, mais souhaitons que Paris n’aille pas au bout de ses idées.