Leonardo veut profiter des bonnes relations entretenues avec Raiola pour rapprocher Pogba du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo est très proche de l’influent agent italien Mino Raiola avec qui il a eu de nombreuses négociations. Et le directeur sportif parisien semble vouloir en profiter pour attirer au PSG un joueur dont les intérêts sont défendus par Raiola.

Mission confiée à Raiola

Leonardo sait bien que Paul Pogba n’a plus qu’un an de contrat et qu’il pourrait faire beaucoup de bien au PSG. Paris aimerait le faire signer libre dans un an ou pour une somme très raisonnable cet été. C’est la mission qui a été confiée à Raiola qui va essayer de le faire sortir de Manchester United pour moins de 40 millions.