Si le PSG veut vraiment convaincre Mbappé de prolonger, il va sans doute falloir lui proposer une clause libératoire.

Les discussions n’avancent pas pour la prolongation de Mbappé et les rumeurs commencent à circuler de plus en plus. Le joueur a-t-il pris la décision de partir cet été ? Veut-il aller au bout de son contrat en 2022 ? les dirigeants parisiens ne peuvent pas prendre le risque de le laisser filer sans récupérer d’argent.

Une clause libératoire

C’est la raison pour laquelle mettre une clause libératoire semble la seule issue possible pour convaincre le joueur de signer un nouveau contrat. Mbappé veut avoir la possibilité de rejoindre un nouveau challenge en fin de saison prochaine et pourrait pour cela demander à être libéré par une clause libératoire.