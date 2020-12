Les dirigeants parisiens pourraient bien revenir à la charge pour Houssem Aouar. Le milieu de terrain plaît aussi à Mbappé.

Les dirigeants du PSG ont depuis longtemps le nom de Houssem Aouar sur leurs tablettes. Des approches ont bien eu lieu l’été dernier, mais aucune offre concrète n’a été formulée notamment parce que les dirigeants lyonnais réclamaient trop d’argent.

Moins cher en juin

Mais Aouar reste une cible de choix et sa venue serait même directement souhaitée par Mbappé. Les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient. Paris pourrait donc revenir à la charge et l’OL sera sans doute moins exigeant en juin, car le départ de Aouar est prévu pour renflouer les comptes.