Le PSG veut recruter un gros joueur en défense centrale, mais il ne faut pas freiner le parcours de Kimpembe.

Il est clair que le PSG s’est mis en quête d’un défenseur central pour la saison prochaine afin de compenser le départ de Thiago Silva à la fin de son contrat. Mais il ne va pas falloir se tromper sur le profil du joueur qui sera recruté, car cela pourrait entraîner des problèmes en interne.

Protéger Kimpembe

À 24 ans, Kimpembe a les épaules pour devenir le patron de la défense parisienne et devenir un titulaire indiscutable. Si Paris recrute une star en défense, cela pourrait compliquer son ascension et le mettre dans une position délicate. Paris doit soigner Kimpembe qui est l’avenir et le présent du club.