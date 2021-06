Le PSG est bien intéressé par Ousmane Dembelé, mais faut-il tenter un transfert maintenant ou attendre qu’il soit libre dans un an ?

Le PSG pourrait bien chercher à se positionner sur le joueur de l’équipe de France, Ousmane Dembelé qui est très proche de Mbappé. L’ancien Rennais n’a plus qu’un an de contrat et comme le relate la presse espagnole, il ne cesse de gagner du temps pour ne pas prolonger son bail.

Pas simple de négocier

Il est devenu un joueur essentiel de l’équipe. Paris pourrait tenter de le récupérer pour une somme raisonnable dès maintenant ou bien libre dans un an. L’idée fait son chemin, mais les mauvaises relations entre les deux clubs ne devraient pas faciliter les discussions pour cette année.