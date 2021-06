Le PSG rêverait de faire signer N’Golo Kanté, mais Chelsea n’acceptera jamais de le laisser filer après une telle saison.

Le PSG avait déjà tenté dans le passé de faire signer N’Golo Kanté, mais en vain. Avec la saison que vient de faire le champion du monde, les dirigeants parisiens sont bien conscients qu’l pourrait tout changer dans le milieu de terrain parisien s’il acceptait de signer.

Un très gros contrat

Mais c’est loin d’être gagné. Chelsea a gagné la Ligue des champions grâce à un Kanté de très haut niveau. Et les blues ne lâcheront jamais leur milieu de terrain. Ils font même actuellement tout leur possible pour le convaincre de prolonger et pourraient lui offrir un très gros contrat.