Le PSG veut absolument conserver Moïse Kean, mais les négociations avec Everton sont très compliquées.

Alors que le PSG est très actif depuis le début du marché des transferts et qu’il a déjà bouclé de nombreux coups, le club semble patiner pour ce qui semblait au départ le plus simple des mouvements. Paris veut conserver Moïse Kean et l’international italien veut absolument poursuivre au PSG.

C’est compromis

Mais il appartient toujours à Everton et le PSG tente de négocier un nouveau prêt avec cette fois-ci une option d’achat. Le souci est que le club anglais refuse une telle proposition et ne veut entendre parler que d’un transfert sec. Le PSG n’est pas chaud à l’idée de sortir 40 millions d’euros tout de suite.