Le PSG se prépare à tout et notamment à un possible départ de Neymar en juin. Leonardo a déjà une idée pour le remplacer.

Le PSG se prépare à toutes les éventualités pour la saison prochaine. Le club tient sans doute déjà le remplaçant de Cavani qui va partir en juin. Il s’agit de Icardi qui va sans doute rester sur le long terme puisque Leonardo est prêt à tout pour le convaincre et lever son option d’achat.

Le remplaçant de Neymar

Mais le PSG se prépare aussi à un possible départ de Neymar en juin. Si le Brésilien reçoit une offre de plus de 180 millions d’euros, la porte s’ouvrira et Leonardo a déjà une idée du joueur qui pourrait le remplacer. Il s’agit de Lautaro Martinez, mais le buteur de l’Inter Milan pourrait coûter plus de 110 millions.