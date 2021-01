Le salaire de Leo Messi semble bien hors de portée des dirigeants parisiens surtout si Neymar et Mbappé restent.

Le PSG fait bien tout son possible pour avoir Leo Messi la saison prochaine. Mais la question du salaire de l’Argentin semble totalement insoluble. Les dirigeants du PSG veulent déjà prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé qui pourraient coûter 70 millions par an à eux deux.

Beaucoup trop cher

Mais pour avoir Leo Messi, il faudrait lui donner 60 millions d’euros par an. Soit 130 millions pour trois joueurs. Une somme totalement impossible à consacrer à un trio offensif alors qu’elle pourrait permettre de payer une équipe entière de très haut niveau.