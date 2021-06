Avec plus que 12 mois de contrat, Dembelé pourrait partir cet été et il pourrait avoir un bon de sortie pour une somme raisonnable.

Le PSG cherche des solutions offensives pour la saison prochaine et garde un œil sur la situation de Ousmane Dembelé. La presse étrangère affirme que Leonardo ne serait pas contre le fait de recruter le champion du monde en juin 2022 quand il sera en fin de contrat et ne coûtera rien.

Un bon prix

Mais il pourrait aussi partir cet été. Et les journaux espagnols pensent qu’une somme de 50 millions d’euros pourrait être suffisante pour qu’il fasse ses valises. À ce prix, on peut se demander si le PSG n’aurait pas intérêt à tout mettre en œuvre pour le faire signer le plus rapidement possible.