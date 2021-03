Le PSG reste intéressé par Camavinga et pourrait profiter d’une baisse de prix importante pour le joueur du Stade Rennais.

Camavinga a impressionné pendant plusieurs mois, mais il marque le pas désormais sous le maillot du Stade rennais. Le joueur ne manque pas de potentiel, mais il est vrai qu’il semble avoir un peu de mal à endosser la pression qui lui a été mise sur les épaules même si son talent est indiscutable.

Un prix en baisse

Néanmoins, ce petit passage à vide a forcément un impact sur sa valeur marchande. Leonardo reste convaincu par son potentiel et son profil. Et il pourrait coûter nettement moins cher. On parlait de plus de 60 millions il y’a quelques mois, mais Rennes pourrait avoir du mal à le vendre plus de 40 millions.