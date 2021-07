On parle beaucoup du PSG pour tenter de récupérer Griezmann lors de ce marché des transferts. Mais le joueur ne l’envisage pas.

Antoine Griezmann pourrait bien changer d’air durant ce marché des transferts. Il est de plus en plus critiqué en Espagne et son club a besoin de limiter sa masse salariale alors que le joueur français touche l’un des plus gros salaires. Une vente lors de ce marché des transferts est espérée, mais loin d’être bouclée.

PSG ? Pas question

Nombreux sont ceux qui parlent du PSG comme d’une piste possible, mais l’entourage du joueur n’envisage pas une seconde de faire signer Griezmann dans le championnat de France et encore moins à Paris. Le PSG ne serait pas une option pour le joueur qui ne serait pas contre le fait de rester en Catalogne.