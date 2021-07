Le PSG semble bien creuser des plans de secours si Pogba devait ne pas venir. La volonté de recruter un cador au milieu est manifeste.

Il se confirme que le PSG a bien l’intention de recruter encore un joueur de tout premier plan pour son milieu de terrain. La priorité de Leonardo et de QSI est bien de trouver un accord avec Paul Pogba qui veut partir et à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Mais si Manchester se montre trop gourmand, Paris a déjà un plan B.

Suivi depuis longtemps

Les dirigeants parisiens ont relancé la piste de Sergej Milinkovic Savic qui porte le maillot de la Lazio Rome. Le joueur est pisté depuis longtemps par Leonardo et pourrait être un plan de secours de tout premier ordre surtout qu’il semble désireux de changer d’air pour entrer dans une nouvelle catégorie.