Le PSG pourrait frapper très fort sur le marché des transferts en 2021 et attirer de grandes stars.

Le PSG a fait des économies au cours des derniers mois, mais cela pourrait être différent l’année prochaine. La priorité du club est de conserver Neymar et Mbappé. Il faut donc trouver des accords pour des prolongations de contrat. Mais les stars veulent surtout l’assurance d’évoluer dans une équipe de premier ordre.

Paris prêt à frapper fort

Et Paris commencerait à faire des promesses à ce sujet. Les rumeurs sur Messi ne sont pas un hasard. Le PSG aurait bien l’intention de frapper très fort en 2021 sur le marché des transferts et on parle aussi de joueurs comme Paul Pogba. Un mercato qui pourrait impressionner ?