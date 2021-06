Le transfert de Cristiano Ronaldo au PSG est souvent évoqué, mais est-il vraiment dans les plans des dirigeants parisiens ?

On parle beaucoup de l’avenir de Cristiano Ronaldo en ce moment. La star portugaise pourrait ne pas être conservée par la Juventus Turin qui n’a plus vraiment les moyens d’assumer son salaire et le joueur se verrait bien relever un dernier challenge. Le PSG est souvent cité.

D’autres priorités

Paris est l’un des rares clubs en Europe à pouvoir assumer le salaire de CR7, c’est vrai. Mais le PSG a-t-il vraiment l’intention de s’activer pour lui ? Pour le moment, cela ne semble pas être le cas. Le PSG a d’autres priorités comme trouver des renforts de premier plan au milieu et surtout la prolongation de Mbappé.