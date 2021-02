Selon certains journaux, le PSG pourrait bien mettre Icardi en vente lors du prochain marché des transferts.

Si on en croit la presse italienne, le PSG pourrait bien mettre l’un de ses joueurs majeurs sur le marché des transferts lors de la prochaine intersaison. Des questions se posent en effet au sujet de Mauro Icardi surtout si le PSG boucle une grosse arrivée dans les postes offensifs.

Il fait rêver la Serie A

Et toute l’Italie commence à rêver d’un retour de Icardi en Serie A puisque l’attaquant argentin intéresse de nombreux clubs du pays. On parle notamment de la Juventus et de l’AS Roma qui aimeraient le recruter. Mais Icardi est encore loin d’être parti et Leonardo demandera sans doute beaucoup d’argent pour lui.