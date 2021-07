Le PSG pourrait perdre Mbappé sans indemnité l’an prochain et pourrait chercher des joueurs de premier plan dans la même situation.

Les dirigeants parisiens commencent à comprendre qu’ils ont de grandes chances de perdre Mbappé en 2022 à la fin de son contrat. Le joueur ne souhaite pas partir tout de suite, mais il ne se voit pas non plus prolonger son bail. Il aimerait rejoindre un grand championnat étranger dans un an.

Chercher des joueurs libres ?

Si c’est le cas, difficile donc de l’imaginer signer un nouveau bail et Paris pourrait bien le perdre sans indemnité de transfert. Le PSG pourrait donc chercher à frapper fort pour récupérer aussi un joueur libre et cela se prépare dès aujourd’hui. Des joueurs comme Camavinga et Pogba seront eux aussi libres en 2022.