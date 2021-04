Un échange entre Dybala et Icardi est de plus en plus évoqué par la presse italienne depuis quelques semaines.

Le PSG se pose des questions au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Le joueur serait désireux de revenir en Serie A la saison prochaine et il serait bien dans le viseur de la Juventus Turin. Un échange avec Paulo Dybala serait à l’étude selon la presse italienne. Il est vrai que ce dernier n’a plus qu’un an de contrat.

C’est bon pour tout le monde

Leonardo apprécie depuis toujours le profil de Dybala qu’il a déjà essayé de faire venir au PSG. Compte tenu de sa situation contractuelle, le PSG pourrait même demander une somme supplémentaire à la Juve pour boucler un tel échange. Une transaction qui pourrait faire les affaires de tout le monde.