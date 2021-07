Le PSG attend pour passer à l’action pour Camavinga et pourrait bien se retrouver en position de force au mois d’août.

Le PSG peut avoir parfois le temps qui joue en sa faveur en matière de transfert. C’est ce qui se passe pour Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais sera libre de tout engagement dans un an et il est clair pour lui qu’il ne veut aller qu’au PSG en cas de départ cet été.

Le PSG en position de force

Rennes est dans le dur. Plus le PSG attend, plus le club de la capitale est en position de force pour négocier l’indemnité de transfert à la baisse. Les Bretons ne peuvent pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an alors qu’ils pourraient récupérer au moins 40 millions pour lui.