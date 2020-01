Les Parisiens pourraient se mordre les doigts à plus d’un titre de ne pas avoir été plus offensifs pour un transfert de Haaland.

Les dirigeants du PSG se sont bien positionnés au cours des dernières semaines pour un transfert de Haaland. Mais la forte concurrence dans les lignes offensives a poussé Leonardo à ne pas se lancer dans la lutte pour la signature de ce joueur et donc à le laisser filer vers Dortmund.

Attention en Ligue des champions

Et les dirigeants pourraient bien s’en mordre les doigts. D’une part parce que Haaland brille pour ses débuts et qu’il aurait pu beaucoup apporter au PSG, mais surtout parce que Paris va rencontrer Dortmund en Ligue des champions et qu’il va falloir espérer que le joueur ne brille pas dans ces rencontres.