Leonardo étudie les profils de plusieurs joueurs en fin de contrat et pourrait bientôt transmettre une offre.

Le PSG étudie de près les situations de plusieurs joueurs qui seront en fin de contrat à l’issue de la saison. Ainsi, Leonardo apprécierait notamment beaucoup le profil du milieu de terrain de Manchester City, Fernandinho qui sera libre de tout engagement au mois de juin prochain.

Une offre de contrat ?

Le joueur n’est plus tout jeune puisqu’il a 34 ans, mais Leonardo est persuadé que son profil et son expérience pourraient être de gros plus pour son effectif la saison prochaine. Une offre de contrat pourrait rapidement être transmise pour le protégé de Guardiola.