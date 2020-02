Alors que Thiago Silva devrait se retrouver libre en juin, un grand club européen pourrait profiter de l’opportunité.

Il semble de plus en plus clair que Leonardo ne fera pas d’offre de prolongation de contrat à Thiago Silva. Le défenseur brésilien touche un salaire de près de 1 million d’euros par mois et il n’était pas question de le reconduire à ces conditions. Il voulait rester, mais va donc être contraint de faire ses bagages.

Un duo reformé ?

Et cela pourrait bien faire les affaires d’autres clubs européens. L’ancien club de Thiago Silva, le Milan AC, verrait d’un très bon œil la possibilité de récupérer le défenseur central sans débourser le moindre centime. Le club a déjà pris Zlatan dans de telles conditions et pourrait donc reformer le duo l’an prochain.