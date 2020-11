Paris va sans doute devoir choisir entre Neymar et Mbappé, car conserver les deux joueurs pourrait être impossible.

Paris tente bien de prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé. Pour le joueur français, on parle d’un salaire qui pourrait désormais atteindre les 30 millions d’euros par an et donc d’une dépense pour les deux joueurs qui avoisinerait les 65 millions d’euros par saison.

Les deux ? C’est impossible.

Consacrer une telle part de la masse salariale à deux joueurs est impossible et pourrait bien pousser le PSG à faire un choix entre les deux joueurs. Paris ne pourra sans doute pas conserver son duo et les dirigeants parisiens auraient une préférence pour Mbappé. Mais ce sera le plus difficile à convaincre.