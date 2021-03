Mbappé se voyait bien évoluer sous les ordres de Zidane la saison prochaine, mais on parle de plus en plus de son possible départ.

On parle de plus en plus d’un possible départ de Zidane à la fin de la saison. Très critiqué depuis quelques semaines, le technicien français aurait bien l’intention de claquer la porte et pas forcément pour relever un nouveau challenge. Et cela pourrait bien avoir un impact sur l’avenir de Mbappé.

Pas d’Espagne sans Zidane ?

Le jeune attaquant se voyait bien évoluer sous les ordres de Zidane la saison prochaine, mais sans lui, il pourrait bien avoir un argument de plus pour prolonger son contrat en faveur du PSG. C’est le souhait de Leonardo qui tente de lui faire comprendre que personne ne lui offrira de meilleures conditions que le PSG.