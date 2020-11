L’agent de Golovin cherche sans doute à attirer la lumière sur son joueur, mais Paris ne doit pas être intéressé.

De nombreux agents n’hésitent pas à laisser paraître des rumeurs au sujet de leurs joueurs pour gonfler artificiellement leur cote et ils se servent souvent du PSG pour cela. C’est sans doute ce qui se passe en ce moment au sujet du milieu de terrain international russe Aleksandr Golovin.

Une fausse rumeur

Le joueur de Monaco est en plein doute et son agent affirme pourtant qu’il est sur les tablettes du PSG. Paris cherche bien des renforts à ce poste, mais on voit mal Leonardo tenter de faire venir un tel joueur alors qu’il vise bien plus haut pour se renforcer. Golovin va devoir viser plus bas pour se relancer.