Que va faire Icardi en fin de saison ? La presse italienne semble persuadée de sa volonté de revenir en Serie A.

La tension est de plus en plus forte autour de l’avenir de Mauro Icardi. La presse italienne semble sûre de son coup et de la volonté de l’attaquant international argentin de changer d’air en fin de saison pour revenir en Serie A un championnat qui exploite mieux ses qualités.

Pas facile à suivre

La tension est donc de plus en plus forte puisque le PSG a pris la décision depuis de nombreuses semaines de conserver le joueur, mais Leonardo pourrait se heurter à la volonté de Icardi de vivre une nouvelle expérience. Décidément, Icardi n’est pas un joueur facile à gérer…