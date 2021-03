Pogba veut partir et il sait que le PSG est l’une de ses rares portes de sortie compte tenu de son salaire.

Le PSG fait partie des rares clubs à pouvoir à la fois payer un transfert pour Paul Pogba et son salaire. Le champion du monde veut passer à autre chose et ne veut pas prolonger son contrat avec Manchester United. En juin il n’aura plus qu’un an de contrat et le club anglais ne peut imaginer son départ libre en 2022.

Il coûte cher

Il a donc toutes les chances de partir en juin et il sait très bien que Paris est l’une de ses seules chances. Mino Raiola connaît très bien Leonardo et pousse pour que le PSG s’active pour lui. La porte n’est pas fermée, mais le coût de l’opération pousse le PSG à bien réfléchir.