Pogba se voyait aller en Espagne ou à Turin. Mais il commence à se voir de plus en plus avec le maillot du PSG sur les épaules.

Paul Pogba a toutes les chances de quitter Manchester United cet été. Le joueur de l’équipe de France a refusé plusieurs offres de prolongation de contrat et a déjà menacé de partir libre en 2022 si Manchester United se montrait trop gourmand au niveau de l’indemnité de transfert.

Déjà convaincu ?

Initialement, il se voyait partir pour rejoindre le championnat espagnol ou alors pour retrouver la Juventus Turin. Mais l’idée du Paris Saint-Germain commence à faire du chemin dans sa tête. Paris peut lui offrir un contrat en or, la possibilité de jouer avec Mbappé et Neymar et une compétitivité de premier ordre.