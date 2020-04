Beaucoup de choses circulent au sujet de l’avenir de Icardi, mais tout porte à croire qu’il sera bien encore au PSG l’an prochain.

De nombreuses choses ont été écrites au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Le PSG a bien une option d’achat pour l’attaquant argentin, mais certains avançaient que le joueur avait le droit de refuser de s’engager en faveur du PSG et que rien n’était donc acquis.

Il ne peut pas dire non

Mais le PSG et l’Inter Milan entretiennent de très bonnes relations et tout porte à croire que rien ne s’oppose à la signature de Icardi à Paris. Leonardo veut le garder et l’Inter assure que le joueur n’a pas son mot à dire puisqu’il a accepté les bases de cet accord en même temps que son prêt l’été dernier.