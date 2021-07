Le PSG est très intéressé par le transfert de Hernandez, mais pourrait bien être contraint de le payer plus cher que prévu.

Le PSG est de plus en plus intéressé par le profil de Théo Hernandez qui pourrait s’installer sur le côté gauche de la défense. Des discussions sont bien en cours avec les dirigeants du Milan AC, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Pourtant, Paris a fait une très belle offre à hauteur de 40 millions.

100 millions les latéraux

Mais Milan ne veut pas le lâcher pour ce prix et il faudrait donc le payer encore plus cher. Paris doit-il dépasser les 50 millions pour Hernandez après avoir déjà fait une grosse dépense pour faire venir Hakimi ? Cela ferait quand même plus de 100 millions pour des latéraux.