Le PSG pourrait bien ne pas avoir de concurrence pour le transfert de Eduardo Camavinga.

Le PSG travaille sur le transfert de Camavinga depuis plusieurs semaines. Il est considéré comme un élément avec un très grand potentiel et Leonardo veut absolument le recruter. Le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat est un argument supplémentaire puisque Rennes n’a pas d’autre choix que de le vendre.

Des signaux positifs

Les autres excellentes nouvelles sont que le joueur est très attiré par le projet du PSG, mais surtout qu’aucun autre club ne semble en mesure de payer une grosse somme d’argent alors que le joueur sera libre dans un an. Un accord pourrait être trouvé sur les bases de 40 millions.