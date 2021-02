Si le PSG ne parvient pas à convaincre Mbappé de prolonger, il faudra le laisser filer et recruter une star pour le remplacer.

Le PSG n’a toujours pas prolongé le contrat de Mbappé et la situation commence à devenir urgente. En juin, le jeune attaquant n’aura plus qu’un an de contrat et il n’est pas question de le voir partir libre en 2022. Il va donc falloir le convaincre de rester ou bien le vendre en juin.

Le remplaçant de Mbappé

Le garder est bien sûr la priorité, mais Leonardo doit tout envisager et travaille déjà sur des pistes en cas de départ de Mbappé. C’est pour cette raison que la presse anglaise s’enflamme pour un intérêt pour Harry Kane. Ce dernier va chercher un nouveau challenge en juin et le PSG est l’un des rares clubs à pouvoir se l’offrir. Mais uniquement en cas de départ de Mbappé.