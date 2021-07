Le PSG est en train de tout mettre en place dans l’espoir de pouvoir accueillir Paul Pogba avant la fin du marché des transferts.

Le PSG s’est fixé un nouvel objectif du moment. Leonardo est persuadé qu’il manque encore un joueur de grand talent au milieu de terrain pour affronter les meilleures équipes et c’est pour cette raison qu’il fait de Paul Pogba sa grande priorité. Le directeur sportif peut compter sur ses liens avec l’agent Mino Raiola pour avoir l’ascendant.

Pas plus de 50 millions ?

Peu de clubs sont capables de faire une offre aussi haute à Pogba que le PSG. Le joueur voudrait un salaire proche de 18 millions d’euros par an. Reste aussi le cas de l’indemnité de transfert. Pogba n’a plus qu’un an de contrat et Leonardo ne veut donc pas payer une fortune pour le faire venir.